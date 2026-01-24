Ya hay 1.500 inscritos en la Cursa Bombers

La Cursa Bombers con Aremi superó ayer los 1.500 inscritos en solo diez horas tras abrirse el plazo de inscripción, confirmando las altas expectativas para la próxima edición que se celebrará el 12 de abril. Esta popular prueba, que regresó al calendario deportivo en 2024 tras seis años de ausencia, mantiene su carácter inclusivo gracias al convenio firmado con la Fundación Privada Aremi. Dicho acuerdo destina 1,5 euros de cada inscripción a mejorar la calidad de vida de personas con parálisis cerebral y discapacidades similares, consolidando así su compromiso social y deportivo.

El sistema de inscripción se estructuró en tramos con precios progresivos. El primer tramo, que ofrecía 500 dorsales a 15 euros, se agotó en aproximadamente hora y media. A continuación se activó el siguiente tramo, que permitía inscripciones hasta alcanzar los 1.500 participantes a un coste de 17 euros. Actualmente, ya está habilitado el siguiente tramo que la organización ha establecido con un cierre inicial en las 2.500 inscripciones, a un precio de 20 euros, aunque no descartan ampliar esta cifra si la demanda continúa siendo tan elevada. Este modelo busca gestionar la alta afluencia y garantizar una experiencia óptima para todos los corredores. Cabe recordar que la organización abrió el pasado 24 de diciembre sus 100 primeras inscripciones a un precio especial de 10 euros con motivo de las fiestas navideñas y el cupo se agotó en 13 minutos. El éxito de las inscripciones para la edición de este año se atribuye, en gran medida, al “buen sabor de boca”, según un miembro de la organización, que dejó la décima edición celebrada en 2025. Además, la colaboración con Aremi refuerza el atractivo de la prueba, ofreciendo a los participantes la oportunidad de contribuir a una causa solidaria mientras disfrutan del deporte. La Fundación Privada Aremi se beneficia directamente de cada inscripción, apoyando a personas con parálisis cerebral.