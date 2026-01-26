El Alguaire reacciona tarde ante el Agramunt

Publicado por IVÁN FARRENY Creado: Actualizado:

El Agramunt superó al Alguaire en un partido igualado que empezó muy de cara para los visitantes, que se adelantaron en una de las primeras jugadas del partido gracias a Ballo (0-1, 4'), pero pocos minutos antes del descanso, Reluy marcó el empate (1-1, 39'). En la segunda parte, el Alguaire empezó apretando e incluso con oportunidades para marcar el 2-1, pero fue el Agramunt el que se adelantó de nuevo (1-2, 78'). Tras el gol, los locales adelantaron líneas buscando empatar de nuevo, pero Silvestre sentenció el partido con el 1-3. Finalmente, en el añadido, Canafim marcó el 2-3 definitivo. Con la derrota, el Alguaire es sexto con 24 puntos, mientras que el Agramunt es décimo con 19.