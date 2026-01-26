FÚTBOL
El Alguaire reacciona tarde ante el Agramunt
El Agramunt superó al Alguaire en un partido igualado que empezó muy de cara para los visitantes, que se adelantaron en una de las primeras jugadas del partido gracias a Ballo (0-1, 4'), pero pocos minutos antes del descanso, Reluy marcó el empate (1-1, 39'). En la segunda parte, el Alguaire empezó apretando e incluso con oportunidades para marcar el 2-1, pero fue el Agramunt el que se adelantó de nuevo (1-2, 78'). Tras el gol, los locales adelantaron líneas buscando empatar de nuevo, pero Silvestre sentenció el partido con el 1-3. Finalmente, en el añadido, Canafim marcó el 2-3 definitivo. Con la derrota, el Alguaire es sexto con 24 puntos, mientras que el Agramunt es décimo con 19.