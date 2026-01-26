El Barça recupera el liderato

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barça recuperó ayer el liderato de Primera división después de imponerse al Real Oviedo (3-0) en un partido que se le atragantó en la primera parte, pero desatascó tras el descanso con los goles de Olmo, Raphinha y Lamine Yamal. De esta manera, el conjunto azulgrana olvida la derrota ante la Real Sociedad y regresa a la cima de la Liga con 51 puntos, uno más que un Real Madrid que el sábado le había arrebatado el liderato en La Cerámica (0-2).

Con cinco cambios respecto al once de Praga, los de Flick se mostraron incapaces de sorprender a un conjunto carbayón bien plantado y que, contra todo pronóstico, llevó más peligro en la primera parte al área rival. Y es que el Barça, huérfano de Pedri, no conseguía sentirse cómodo y se encomendó a un Joan García que evitó los tantos de Viñas y Hassan en los primeros minutos. Ya en el 26, De Jong envió un buen centro al segundo palo para Lewandowski, pero David Carmo apareció justo a tiempo para evitar el remate del polaco. Aun así, los locales no reaccionaban e Ilyas Chaira hizo contener la respiración a la parroquia azulgrana con un latigazo desde tres cuartos de campo, todo antes de que Martínez Munuera señalase una polémica falta después de que Aarón Escandell recogiese supuestamente el esférico fuera del área, aunque claramente estaba dentro. La mejor de los azulgranas se hizo esperar hasta el añadido, en una volea de Raphinha ante la que Escandell se lució para evitar que el marcador se moviese.

En la reanudación, Lewandowski avisó primero con un cabezazo que se le fue desviado, pero en el minuto 52, el líder lograba desatascar por fin el duelo. Con el Oviedo tratando de sacar el balón jugado, Lamine Yamal entorpeció el despeje de Carmo y el balón acabó en las botas de Olmo, que sacó un disparo ajustado que se coló en la portería. Apenas sin tiempo para asimilar el gol, Raphinha apuntaló el triunfo con una preciosa vaselina en el minuto 57 (0-2). Lamine Yamal también se apuntó a la fiesta con invitación de Olmo, que le puso un magnífico centro con el exterior para que el delantero hiciese el tercero con un remate acrobático brillante (3-0). La intensa lluvia y los relámpagos dieron paso a un intenso viento y a una tremenda granizada que azotaron con fuerza a una afición que, a pesar de abandonar rápidamente el estadio, pudieron celebrar que siguen manteniendo el liderato.

“Sabíamos que sería un encuentro difícil”

Tras el triunfo ante el Oviedo, el técnico del Barça, Hansi Flick, aseguró que “sabíamos que sería un partido difícil. No hemos estado bien en algunos momentos, pero luego hemos podido marcar y hacer lo nuestro”. También valoró el gol de Lamine, aunque “ha sido más importante el primero”, concluyó.

Dro, rumbo al PSG a cambio de 8 millones

El Barça cuenta con cerrar hoy el traspaso de 'Dro' Fernández al París Saint-Germain. A pesar de que la cláusula del mediocentro de 18 años es de seis millones de euros, los azulgranas habrían llegado a un acuerdo con el club parisino para cerrarlo en ocho.

El Racing gana en Coruña y refuerza su liderato

El Racing reforzó ayer el liderato de Segunda gracias a su victoria en Coruña (0-1), lo que le permite ampliar a cinco los puntos sobre el segundo clasificado, un Castellón que no pasó del empate en Zaragoza.