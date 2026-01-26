El Cadí La Seu, lanzado hacia la salvación

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu dio ayer un paso más hacia la anhelada permanencia después de ganar a otro rival directo, el Estudiantes (79-68), para encadenar la tercera victoria y situarse ya tres por encima de la zona de descenso que marca el Araski. El cuadro urgelense fue casi siempre por delante en el marcador, sobre todo a partir del segundo cuarto, pero no logró sellar el triunfo hasta los últimos minutos, gracias al control de Aguilar y Gervasini y el poderío de Naire en la pintura.

El primer periodo fue muy igualado, con los dos equipos alternándose en el mando del marcador con diferencias que nunca superaron los cuatro puntos (20-16, m.10). En el segundo, el Cadí puso la directa y con un parcial de salida de 6-0 alcanzó la decena de puntos de ventaja (26-16), lo que obligó al técnico madrileño a parar el partido. El cuadro colegial devolvió el golpe de inmediato con el mismo parcial (26-22) y era Isaac Fernández el que tenía que solicitar tiempo muerto para frenar la dinámica. Las leridanas lograron irse otra vez de nueve (31-22), pero Estudiantes no se desconectó en ningún momento y llegó al descanso con el marcador muy apretado (39-37).

El inicio de la segunda mitad fue un intercambio de golpes constante, muy similar al primera cuarto, sin que ninguno de los dos lograra distanciarse de manera sustancial (57-52, m.30). Se entró en el último asalto con todo por decidir y el Cadí lo empezó con buen pie. Parcial de 8-4 para devolver los nueve tantos de renta (65-56) y obligar al técnico colegial a parar el partido. Como en la anterior ocasión, la reacción madrileña obligó a Fernández a hacer lo mismo segundos después tras un 0-4. No quería sorpresas y puso en pista a dos manejadoras como Gervasini y Aguilar, y la situación mejoró. Cinco puntos seguidos de ambas y el poder de Niare en la pintura fueron claves para mantener a Estudiantes a una distancia prudencial (73-66, m39). Con el partido ya decantado para el bando urgelense (79-68), Fernández pidió tiempo para planear una última jugada con la que empatar el average (en Madrid cayeron por 14 puntos), pero la estrategia no salió.