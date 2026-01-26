El Cervera choca contra la defensa del Pobla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Cervera, líder del Grupo 15, no consiguió doblegar el entramado defensivo que planteó el Pobla de Segur y terminó dejándose dos puntos muy valiosos en la carrera por el ascenso directo. Los locales dominaron el control del juego la mayor parte del partido. Sin embargo, no tuvieron ninguna ocasión clara para marcar. En la primera parte, no consiguieron llegar con claridad a la portería de un Pobla que planteó el encuentro a la defensiva.

En la segunda mitad, el guion se repitió. El Cervera atacando sin demasiado peligro y el Pobla encerrado atrás esperando para aprovechar algún contraataque. Finalmente, la buena labor defensiva del equipo visitante dio sus frutos y acabó dejando su portería a cero contra el primer clasificado. El Cervera sigue líder, pero solamente le separa un punto del Tremp, el segundo clasificado.