Nueva derrota en casa

El Balaguer encajó la segunda derrota consecutiva ante su afición al caer ante el Parc (0-2). Los de Josete se conjuraron ante un partido que consideraban importante para anotárselo y marcar distancias con la zona baja de la clasificación, a la que ahora se acercan peligrosamente.

Los de Josete salieron al campo muy concentrados y desde el inicio dominaron la posesión del balón, pero una granizada repentina obligó a detener el encuentro por espacio de casi diez minutos y eso rompió el ritmo a los locales. El Parc aprovechó el bajón del Balaguer y en el minuto 32 se adelantó con un gol de Maqueda que puso el 0-1 en el marcador. Tras el paso por los vestuarios, el Balaguer estaba obligado a dar un paso adelante. Lo intentó pero no supo hacerlo pese a disponer de alguna buena ocasión en unos 45 minutos marcados por la intensa lluvia que cayó en el Municipal.

En el minuto 78 el Balaguer reclamó un penalti que el árbitro del partido no estimó como tal. Con el encuentro ya a punto de finalizar, el Parc marcó el 0-2 a la salida de un córner.

Tras el encuentro, el entrenador del Balaguer, Josete, se mostró decepcionado por el resultado:”La semana pasada pese a no sumar puntos, jugamos un partido muy completo y rendimos a gran nivel, y hoy teníamos la oportunidad para ratificar la imagen que dimos en ese partido, pero no hemos estado cómodos”. Sobre la actuación de su equipo, dijo: “Desde el principio nos hemos mostrado nerviosos, lo que nos ha hecho desaprovechar las ocasiones, y el rival nos lo ha penalizado”. Para finalizar añadió: “Estamos trabajando bien pero no somos regulares. Hemos de mejorar física y mentalmente en la segunda vuelta, que va a ser muy difícil”.

El AEM sale del descenso después de 15 jornadas

Después de la victoria del AEM ante el Villarreal por 0-1, y con la derrota del Cacereño ayer por 1-3 ante el Osasuna, las leridanas salen del descenso por primera vez desde la jornada 1. Las de Rubén López son décimas con 17 puntos, dos por encima del Betis, que empató ante el Valencia (0-0) y marca la zona de descenso, y dos por debajo del Alba Fundación, que perdió ante el Europa (2-0) y marca las posiciones de play off. En la zona alta, el Alavés perdió ante el Real Madrid B (0-1), pero mantiene el liderato tras la derrota del Barça B en Tenerife (1-0).