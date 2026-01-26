Ocasión desperdiciada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Alpicat desperdició ayer una inmejorable ocasión de salir de las posiciones de descenso después de perder ante el Cerdanyola (1-3). El conjunto de Mats Zilken necesitaba al menos empatar para abandonar la antepenúltima posición gracias a su mejor average sobre el Las Rozas, al que hubiera superado en dos puntos en caso de ganar. Pero las leridanas no consiguieron ninguno de los dos resultados y acabaron cayendo ante un rival con más oficio y mejor efectividad, por lo que seguirán una jornada más en posiciones de descenso antes de afrontar su particular Tourmalet, que les enfrentará de manera seguida a Palau, Vila-sana y Telecable Gijón.

Los primeros minutos fueron un toma y daca entre los dos equipos, con las porteras como grandes protagonistas, especialmente la del Cerdanyola. Estela Rubio le negó el gol a Pati Miret en dos ocasiones en el ecuador del primer tiempo, justo antes de que Noa González abriera el marcador a los 13 minutos. La meta barcelonesa volvió a lucirse en sendos disparos de Santó y Miret. Candal también paró lo suyo, en ocasiones con la ayuda de los palos, pero se vio sorprendida por Ferrer, que a 28 segundos para llegarse al descanso, remontó por detrás de la portería y batió por el palo corto a la meta leridana.

El gol hizo daño a un Alpicat que entró en la segunda mitad un tanto tocado, y más después de encajar el tercer tanto, obra de Solé en una gran jugada personal. Aunque Santó redujo diferencias a ocho minutos para el final, el cuadro leridano apenas gozó de ocasiones claras para intentar la remontada como hace una semana.