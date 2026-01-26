HOCKEY
Ocasión desperdiciada
El Alpicat cae ante el Cerdanyola y deja escapar la oportunidad de abandonar la zona de descenso. Las leridanas chocaron ante la portera rival
El Alpicat desperdició ayer una inmejorable ocasión de salir de las posiciones de descenso después de perder ante el Cerdanyola (1-3). El conjunto de Mats Zilken necesitaba al menos empatar para abandonar la antepenúltima posición gracias a su mejor average sobre el Las Rozas, al que hubiera superado en dos puntos en caso de ganar. Pero las leridanas no consiguieron ninguno de los dos resultados y acabaron cayendo ante un rival con más oficio y mejor efectividad, por lo que seguirán una jornada más en posiciones de descenso antes de afrontar su particular Tourmalet, que les enfrentará de manera seguida a Palau, Vila-sana y Telecable Gijón.
Los primeros minutos fueron un toma y daca entre los dos equipos, con las porteras como grandes protagonistas, especialmente la del Cerdanyola. Estela Rubio le negó el gol a Pati Miret en dos ocasiones en el ecuador del primer tiempo, justo antes de que Noa González abriera el marcador a los 13 minutos. La meta barcelonesa volvió a lucirse en sendos disparos de Santó y Miret. Candal también paró lo suyo, en ocasiones con la ayuda de los palos, pero se vio sorprendida por Ferrer, que a 28 segundos para llegarse al descanso, remontó por detrás de la portería y batió por el palo corto a la meta leridana.
El gol hizo daño a un Alpicat que entró en la segunda mitad un tanto tocado, y más después de encajar el tercer tanto, obra de Solé en una gran jugada personal. Aunque Santó redujo diferencias a ocho minutos para el final, el cuadro leridano apenas gozó de ocasiones claras para intentar la remontada como hace una semana.