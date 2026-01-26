Pastó y Llobera vencen en la décima Cursa de Sant Blai

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Cursa de Sant Blai del Palau d’Anglesola proclamó vencedores absolutos de la prueba de 10 kilómetros a Ricard Pastó (Xafatolls), en la categoría masculina, y Noèlia Llobera (Agrosport), en la femenina, en una edición que volvió a confirmar el gran arraigo de la cita atlética en el Pla d’Urgell. Cerca de 950 corredores inscritos compitieron en el circuito urbano con un trazado de dos vueltas de cinco kilómetros en el caso del 10K.

En la clasificación masculina del 10K, Pastó (Xafatolls) se impuso con un tiempo de 31:55. En la femenina, Llobera (Agrosport) se llevó la victoria con una marca de 39:30. La jornada también incluyó la carrera de 5 kilómetros, en la que el triunfo masculino fue para Roger Estradé (Xafatolls) con un registro de 16:14, y el femenino para Sonia Sans (Xafatolls) con 18:37. La prueba contó por primera vez con la modalidad Ekiden (5K + 5K) por parejas. En la masculina se impuso Almiramar Team (Daniel y Óscar) con un tiempo de 37:49, mientras que en mixto ganó Xafateam (Jordi y Joana) con 40:26 y en femenino la victoria fue para Ana/Afri (Ana Maria y Àfrica) con 41:26.