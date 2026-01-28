El Barça, a ganar y golear para dar el salto a octavos de final

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Ganar y marcar tantos goles como sea posible es el objetivo del FC Barcelona hoy (21.00) contra el Copenhague en el Spotify Camp Nou para terminar la fase liga entre los ocho primeros clasificados y acceder directamente a los octavos de final de la Liga de Campeones. El equipo de Hansi Flick ocupa la novena posición, con 13 puntos, empatado con el PSG (6º) y el Newcastle (7º), que se enfrentan entre sí en la última jornada, y también con el Chelsea (8º), Sporting de Portugal (10º), Manchester City (11º), Atlético de Madrid (12º) y Atalanta (13º).

Por delante, el Real Madrid y el Liverpool, tercero y cuarto con 15 puntos, y el Tottenham, quinto con 14, aún están a su alcance. Sobre el papel, ganar debería bastarle al Barça para terminar entre los ocho primeros, pues el PSG y el Newcastle se restarán puntos, pero la diferencia de goles general, primer criterio para el desempate, puede resultar determinante. El Barça cuenta con un +5, más que sus perseguidores inmediatos: Sporting (+5), City (+4), Atlético (+3) y Atalanta (+1); pero menos que los equipos que le aventajan en la tabla: Madrid (+11), Liverpool (+6), Tottenham (+8), PSG (+10), Newcastle (+10) y Chelsea (+6).

Hansi Flick aseguró ayer que el equipo afronta el último partido de la fase Liga con la intención de mostrar su mejor nivel, en un formato de la Champions, estrenado el curso pasado, que le gusta por su emoción y en el que tienen “una gran oportunidad para quedar entre los ocho primeros”. “Lo más importante es que hagamos nuestro trabajo, defender bien y jugar al máximo nivel. No hay excusas. Tenemos confianza en nuestro estilo, en cómo jugamos al fútbol, y eso es lo que quiero ver en la Champions. Siempre se trata de alcanzar tu mejor nivel”, reiteró.

Mourinho califica a Arbeloa como “uno de mi niños”

El entrenador del SL Benfica, José Mourinho, defendió ayer a Álvaro Arbeloa y lo calificó como “uno de mis niños”, añadiendo: “No ha sido, obviamente, el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero es seguramente uno de los mejores hombres”.