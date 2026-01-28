El Força Lleida rondará los 6 millones de presupuesto

El Força Lleida cerrará la temporada en curso 2025- 2026 con un presupuesto global cercano a los seis millones de euros, todo un récord en la historia de la entidad. La gran apuesta de esta campaña para potenciar la plantilla del equipo ACB, incrementando la partida de jugadores en medio millón de euros, ha hecho, junto con la creación del equipo U22 que participa en la Liga U, que los gastos se hayan disparado hasta esta cifra récord que, según reconoció ayer su presidente, Albert Aliaga, “está prácticamente cubierta”, asegurando que “es todo un éxito, no solo del club sino de todos los que dan su apoyo”.

De los seis millones presupuestados, casi 5,4 corresponden al Hiopos Lleida, que la pasada campaña cerró en 4,8 millones. El resto, alrededor de medio millón de euros, pertenece al equipo femenino, el U22 y la base, que sigue creciendo cada año. En cuanto a los ingresos para cuadrar el presupuesto, las partidas más importantes corresponden a la de patrocinadores privados y a la de abonados (esta campaña se ha alcanzado la cifra récord de 4.500), venta de entradas y merchandising, con unas ganancias de unos dos millones de euros por cada una. Esta temporada la cifra de empresas se ha incrementado sustancialmente y ya roza las 150 firmas.

A todo ello hay que sumar las subvenciones que reciben de las instituciones, principalmente la Paeria, con 300.000 euros anuales, y la Diputación, con medio millón, y también lo que ingresa cada temporada el club de la ACB por los derechos televisivos, que va en función, entre otros aspectos, de la clasificación al final de la temporada, pero que puede rondar el millón de euros.

Proyecto ‘En Bones Mans’

Un año más, el Força Lleida impulsa el proyecto ‘En Bones Mans’, una serie de sesiones formativas que giran en torno a los jugadores de la base. La primera sesión de este año se centró en la alimentación saludable de la mano de la empresa leridana y patrocinadora del club y del equipo U22, Amara. Un total de 170 deportistas de la base recibieron formación sobre nutrición para potenciar el rendimiento deportivo.