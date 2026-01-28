Proyectan crear un CAR de nieve y montaña en Aran

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y el de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), el aranés May Peus España, acudieron ayer a una visita institucional a la Val d’Aran, concretamente a la estación de Baqueira Beret y al Centre de Tecnificacion d’Espòrts d’Iuèrn dera Val d’Aran (CETEI), asegurando el responsable del olimpismo en España que “se puede crear un Centro de Alto Rendimiento (CAR) de nieve y montaña de referencia mundial”.

En este encuentro, según un comunicado, Blanco puso en valor el gran trabajo que se está llevando a cabo durante los últimos años en el impulso del talento joven con los clubes y las federaciones autonómicas y que está coordinado también por RFEDI para poder llegar a los distintos equipos nacionales, que es el último paso antes de encontrarse con la élite en los deportes de invierno. “Hay una gran historia en todo este territorio y estoy seguro de que lo mejor está por llegar. Para mí es un día redondo porque hemos visto a los jóvenes del grupo de tecnificación que el día de mañana van a representar a España y esto es el deporte en estado puro, es un auténtico placer”, señaló Blanco en declaraciones compartidas por la RFEDI.

Por su parte, May Peus explicó que la presencia de Alejandro Blanco “es un reconocimiento al territorio y al Pirineo, donde, con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina, ha querido ofrecer su apoyo deportivo a clubes y federaciones”.

Durante la visita del presidente del COE se habló también sobre la posibilidad de crear un Centro de Alto Rendimiento (CAR) vinculado a la nieve y a la montaña. “Creo de forma muy positiva que se puede crear un centro de referencia mundial”, defendió. Peus también subrayó sobre esta cuestión que “se está trabajando de forma alineada con todos los representantes del territorio y también a nivel autonómico y estatal para poder llevar a cabo este ambicioso proyecto”. “Nos gusta hablar de planes que puedan meter en valor a los deportistas que tienen que ser el futuro competitivo de nuestro país los próximos años”, añadió. Un hecho que también apuntó la Sindica d’Aran, Maria Vergés, que se mostró optimista ante “una clara alineación por parte de todas las instituciones para hacer realidad este centro de alto rendimiento de nieve y montaña, o como quiera designarse”.