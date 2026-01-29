La Copa del Mundo de Boí supera los 180 esquiadores

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Federación Española de Esquí de Montaña y Ferrocarrils de la Generalitat presentaron ayer la Copa del Mundo de esprint y relevos mixtos que se disputará este fin de semana en la estación leridana de Boí Taüll, la última gran competición antes de los Juegos de Invierno de Milano-Cortina, que arrancan el 6 de febrero y en los que por primera vez esta disciplina será olímpica. Tomarán parte más de 180 deportistas de 28 países en una prueba ya consolidada en el calendario internacional, y es que desde 2022, la estación de la Alta Ribagorça se ha consolidado como una sede destacada del esquí de montaña a escala mundial acogiendo competiciones como los Europeos en 2022, los Mundiales en 2023 y siendo sede fija de la Copa del Mundo desde 2024.

La presentación, que tuvo lugar en el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, contó con la participación del presidente de la FEDME, Bernat Clarella; el presidente de FGC, Carles Ruiz Novella; el secretario general de Deportes, Abel Garcia; el director de Deportes del Comité Olímpico Español (COE), Ricardo Leiva Roman; y tres de los cuatro integrantes del equipo olímpico que irán a los Juegos, los catalanes Oriol Cardona, Maria Costa y Ot Ferrer.

Abel Garcia, al margen de destacar que “para el Govern es un orgullo ver que los deportistas catalanes son mayoría en la delegación estatal, tanto en esquí de montaña como en el global de la delegación olímpica española a los Juegos de Milano-Cortina”, desveló que “para mejorar este potencial y que nos aporte más éxitos en el futuro, estamos trabajando en el nuevo plan ARCO 360. Queremos transformar al actual modelo catalán de alto rendimiento y tecnificación deportiva poniendo al deportista en el centro para que tenga las mejores condiciones e instalaciones para prepararse y sobresalir en la élite”, añadió. El presidente de Ferrocarrils, Carles Ruiz, destacó la trayectoria de Boí Taüll para acoger grandes competiciones internacionales de esquí de montaña. “Volverá a ser el epicentro mundial del esquí de montaña y este año nos hace especial ilusión por el debut de los deportistas en los Juegos Olímpicos”, puntualizó.