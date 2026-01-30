Una campeona sin título

El Pla de Beret acogió el pasado fin de semana el Campeonato de España de mushing de nieve esprint (trineos o esquiadores tirados por perros) con la participación de algo más de un centenar de mushers (120), que tuvieron que afrontar unas condiciones meteorológicas extremas, con nevadas continuas que dificultaron mucho la visibilidad de los participantes. En esta exigente competición triunfó una leridana, Marta Bosch, una asidua en los podios del Estatal que este año no fue menos y se proclamó campeona de España de Skijoring, si bien su título no quedó reflejado de forma oficial ni recibió medalla alguna porque su categoría no tenía la inscripción mínima exigida de 5 participantes. “Éramos cuatro, dos séniors y dos veteranas, y no nos dejaron juntar las dos categorías. Tienen un reglamento muy cerrado que lo que está haciendo es que mucha gente pierda el interés y lo acabe dejando”, afirma la musher de Peramola, que tiene claro que ella continuará, más que nada, dice, “porque la esencia del mushing es la nieve”.

Con este ya son siete los podios que acumula Bosch en el Campeonato de España de skijoring, con dos títulos, cinco subcampeonatos –el último en 2022 que tampoco le fue reconocido por falta de inscripción– y un tercer puesto. La leridana competirá este fin de semana en el campeonato francés en Font Romeu.

En el Estatal de Beret, donde el también leridano Xavier Regalado, de Bell-lloc, actuó como delegado técnico, se proclamaron campeones de España Sergi Subirana, en la categoría SM1V; Juan Martín (SP8N), Jorge García (SP6), Edorta Zubiaurre (SP2), Alfonso Seral (SP2N) y Roberto Romo (SNS1).