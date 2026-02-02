Duelo suspendido por una trifulca en los minutos finales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El encuentro entre el Sudanell y el Bell-lloc Athletic fue suspendido por el árbitro en el minuto 85 tras una dura entrada sobre un jugador local que desató una trifulca. Esta dio como como resultado dos expulsados por parte del Sudanell y tres por el Bell-lloc.

Hasta entonces el partido discurrió con normalidad aunque un gol de penalti de Farré inauguraba el marcador en una de las escasas llegadas de los locales a la portería del Bell-lloc (1-0). Los visitantes gozaban de más ocasiones, aunque sin fortuna, en un encuentro en que los protagonistas eran los duelos aéreos. El Sudanell estaba consiguiendo su tercera victoria en liga partiendo como penúltimo ante el décimo clasificado en la clasificación cuando se produjo la citada pelea que acabó con la suspensión del encuentro.