Fin a la racha ante el líder

Muchas veces el fútbol puede ser injusto, pero ayer en el Recasens no hubo opción. El AEM cayó ante el líder, el Deportivo Alavés, y lo hizo de forma clara y contundente (1-3). Las de Rubén López, que perdió su primer encuentro en su segunda etapa en el Secà de Sant Pere, se vieron superadas por la dureza de un Alavés que se cobró la factura tras perder la Liga en el Recasens el año pasado. Los goles de Parera, Sobrón y Altamira fueron definitivos para un AEM que, a pesar de remar con el viento en contra, luchó hasta el final y pudo reengancharse al partido con un gol de Sílvia Peñalver. Cómo no, a balón parado. Igual que los otros tres tantos que las aemistas han transformado este 2026. Esta derrota no solo corta la buena dinámica del AEM, también le manda de nuevo al descenso. Tras el triunfo del Europa por 2-0 ante el Tenerife B, el conjunto del Secà cayó a la undécima posición con 17 puntos. La buena noticia es que sigue a dos de la promoción de ascenso.

El arranque del encuentro fue, cuando menos, peculiar. La árbitra, Alejandra Raza, señaló el inicio del partido, que se tuvo que repetir después de que Cintia Hormigo placara a Itziar sin el balón en juego. A la segunda va la vencida decían. Pues tampoco, ya que nada más sacar de centro, Reyes le devolvió el placaje a la atacante sevillana del AEM. Falta en apenas diez segundos que estableció la tónica del choque. En el minuto 6, la lateral del Alavés Laia Parera estampó contra un cartel publicitario a María Amaya, que se retiró lesionada. Para más inri, en el 8, Parera aprovechó la superioridad numérica de las suyas para abrir el marcador mientras su marcadora estaba siendo atendida en la banda (0-1). El gol despistó al AEM que era incapaz de igualar la intensidad de un Alavés que buscaba venganza en el estadio donde el año pasado se le escapó la Liga en la penúltima jornada. Aun así, el poco acierto de Sobrón y una descomunal Lucía Alba mantenían el 0-1. Con el discurrir de los minutos, las leridanas se animaron. Primero con un centrochut de Evelyn que atrapó Fuente y en el 44 con una gran jugada que María García envió al córner cuando Marta Charle ya se relamía. El AEM mejoraba y el descanso se acercaba, pero en el 48 Sobrón finiquitó de tacón un gran contragolpe de las suyas y colocó el 0-2. Jarro de agua fría que encarrilaba el choque al filo del descanso.

La reanudación fue más de lo mismo. Las leridanas, sin cambios, salieron a por todas, pero en el 49 el Alavés sentenció el choque. Primero lo intentó Sobrón, que se encontró con una magnífica Lucía Alba, cuyo rechace no pudo impedir que Altamira materializara el rebote (0-3). En el 61, Rubén López agitó el banquillo. Entraron Nora, De la Fuente, Honoka y también debutó Congo para cambiar la dinámica del duelo. Con los cambios, el AEM mejoró y Sílvia gozó de dos buenas ocasiones. En la primera no le pudo dar dirección a su remate y en la segunda, su disparo se marchó por encima del travesaño. Aun así, a la tercera va la vencida, y en el 86 materializó un córner con un imponente cabezazo (1-3).

A pesar de seguir luchando, el gol llegó demasiado tarde y nada pudo evitar que el Alavés consumara su venganza y el AEM volviera, tras una jornada, a la zona de descenso.