Suspensión del partido entre Tàrrega y la Rapitenca por agresión a un linier

El partido entre el Tàrrega y la Rapitenca fue suspendido por el árbitro en el descanso tras la agresión sufrida por uno de sus auxiliares por parte de un aficionado visitante en el acceso a los vestuarios, una vez finalizada la primera parte del encuentro y cuando el marcador reflejaba un 1-0 favorable a los locales.

Según el acta arbitral, “al finalizar el primer tiempo, mientras el asistente número 1 estaba controlando la zona de entrada al túnel de vestuarios, un aficionado que, por sus comentarios y protestas se distinguía como aficionado visitante, golpeó con la mano abierta en dos ocasiones, con fuerza considerable, en el pecho del asistente mientras este estaba de espaldas a él y no lo vio venir”. Los comentarios que este aficionado hizo, según indica la redacción del acta arbitral, fueron: “Nosotros venimos de muy lejos, hemos hecho doscientos kilómetros”. Finalmente, el árbitro también reflejó que “el asistente no precisó atención médica tras los golpes”.

Por lo que respecta al partido, el Tàrrega fue el dominador de los 45 minutos que se jugaron. Los azulgranas saltaron al campo muy mentalizados e impusieron un ritmo muy alto de juego, y llevando la iniciativa en todo momento. En el minuto 12, los azulgranas dispusieron de su primera oportunidad para marcar en una falta frontal que ejecutó Dani Vargas y que el portero de la Rapitenca logró despejar a corner. Los de Edgar Molina no bajaron su intensidad y el el minuto 27, Marc Tàsies recogió un rechace, se deshizo de sus marcadores y remató a la red el 1-0.

A la espera de la decisión del comité de competición sobre la continuación del encuentro, el Tàrrega ya piensa en su siguiente compromiso el próximo domingo con su visita al Sant Boi.