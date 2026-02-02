Una Marxa Beret de 10

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La Marxa Beret, la prueba de esquí de fondo más antigua –arrancó en 1978– y multitudinaria que se disputa en España, celebró ayer su cuadragésima sexta edición con una participación de cerca de 900 esquiadores de todas las edades que se dieron cita en el Pla de Beret. La prueba volvió a formar parte, por segundo año consecutivo, del circuito Ski Classics Challengers y la distancia reina de 42 kilómetros fue valedera tanto para el calendario FIS de Largas Distancias como para el Campeonato de España de la especialidad. Las abundantes precipitaciones de los días previos obligaron a la organización a un importante esfuerzo técnico para preparar los circuitos de 42, 21, 10 y 5 kilómetros, garantizando la disputa de todas las pruebas en condiciones óptimas.

La prueba de 42 kilómetros en técnica clásica, ha tenido como ganador de esta 46ª edición de la Marxa Beret al aragonés Martí Vigo en categoría masculina con un registro de 2:10:20, mientras que en categoría femenina se ha impuesto Irati Cuadrado (IRRTZ-FNDI) con un tiempo de 2:29:29. Esta prueba, además, formaba parte del calendario del Campeonato de España FIS de Larga Distancia y que ha tenido como vencedores a Irati Cuadrado, en categoría femenina y a Lander Martín (IRRTZ-FNDI) en categoría masculina. En el podio absoluto de la Marxa Beret les han acompañado Laura Orgué a +14:20 y Cynthia Martínez (IRRTZ-FNDI) a +28:55 en mujeres, y Christian Gostout (FRA) a +3:48 y Lander Martín a +8:09 en hombres.

Los recorridos de 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros completaron el programa competitivo de la jornada, permitiendo la participación de fondistas de distintos niveles y edades, desde esquiadores experimentados hasta debutantes que se estrenaron en el esquí de fondo en un entorno accesible y festivo. En 42 km participaron 100 deportistas, 250 en 21 km, 350 en 10 km y en la Mini Marxa de 5 km casi 100 inscritos.

El director comercial de la estación, Xavi Ubeira, quiso destacar el arduo trabajo realizado por toda la organización y «en especial los maquinistas y el equipo de Stadium que han estado toda la noche y madrugada trabajando para pisar los nuevos 30 cm de nieve recién caída». En el mismo sentido se expresó el director de la Marxa, Marc Puig, al destacar que «en solo dos semanas han caído 2 metros de nieve en el Pla de Beret por lo que llevamos ya muchos días de labores intensas sobre el terreno para hacer posible que los 900 corredores participantes disfruten del evento». Organizada por Baqueira Beret y el Conselh Generau d’Aran, con la colaboración de RFEDI, la FCEH y los ayuntamientos de Naut Aran y Vielha e Mijaran, la 46ª Marxa Beret volvió a destacar por su carácter popular y su ambiente familiar, con la presencia de participantes procedentes de 10 nacionalidades, reforzando la proyección exterior de la prueba y de la Val d’Aran como destino de referencia para el esquí nórdico.

De hecho, el presidente de la RFEDI (Real Federación Española de Deportes de Invierno), May Peus España, que corrió la prueba de 10 km manifestó que se había vivido “un ambiente de invierno total que ha hecho aún más grande esta fiesta del esquí de fondo, tanto en su ámbito popular como en el competitivo ya que han sido Campeonatos de España de Larga Distancia. Animo a todo el mundo que le gusta el nórdico a que lo pruebe porque es una gran experiencia».

La entrega de premios, celebrada en el Pla de Beret, puso el broche final a una edición que refuerza el posicionamiento de la Marxa Beret como una de las grandes citas del esquí de fondo en la Península, combinando deporte, naturaleza y convivencia. Con más de cuatro décadas de historia, sigue siendo mucho más que una competición, consolidándose como una auténtica fiesta del esquí de fondo abierta a todos los públicos.