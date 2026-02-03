El Atlètic Lleida ficha otro central y da otras dos bajas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El último día del mercado del Atlètic Lleida dejó el fichaje del central Axel Ayala, que supone el noveno de la ventana invernal, y otras dos bajas de dos centrocampistas leridanos: Joanet López, con quien el club acordó la rescisión después de una temporada y media en la plantilla –con 32 partidos jugados–, y Lamine Diaby, que también puede ser central y se va cedido al Mollerussa, tras media campaña en el club.

Así, el club leridano ha completado nueve incorporaciones desde diciembre, seis de ellas focalizadas en la línea defensiva. Después de las incorporaciones del lateral derecho Marc Vargas, de Carlos Cobo y Aser Palacios en la banda izquierda y de los centrales Borja López y Aser Palacios, el equipo ahora dirigido por Jordi López completó su revolución en la zaga con la contratación de Ayala.

El jugador nacido en Getafe y de ascendencia paraguaya, de 21 años, llega procedente del filial del Racing de Santander, con el que ha disputado 17 partidos –16 como titular– esta temporada en Segunda RFEF. La pasada campaña también jugó en la categoría, en las filas del Teruel, pero en calidad de cedido del Alavés. Además del equipo C del conjunto vitoriano, también ha militado en los filiales del Burgos y el Numancia, donde terminó su formación.

Las otras incorporaciones del equipo han sido el mediocentro Antonio Cotán, el extremo Jaume Pascual y el punta Quim Utgés, todos ellos titulares el domingo en la segunda victoria seguida de los leridanos, ante el Torrent (0-1), que les deja a seis puntos de la salvación.

En el apartado de bajas, el club se ha despedido de Nico Magno, Achraf, Gio Navarro, Bolado, Santana y ayer de Joanet, después de temporada y media en el club. Además, ha cedido a Cucurull al Cerdanyola y a Lamine Diaby al Mollerussa, que también ha realizado siete fichajes en este mercado (los guardametas Campanera y Mansilla, los defensas Aleix Ruiz y Grifell, Robledo y Lamine en el centro del campo y Folch en ataque).