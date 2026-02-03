El corpulento delantero Tumani Fofana cierra el mercado del Lleida CF

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida CF completó ayer el mercado invernal con la incorporación del corpulento delantero centro Tumani Fofana, que llega libre después de rescindir su contrato con el Huesca B. El atacante, que esta campaña ha disputado 10 partidos con el filial oscense aunque tan solo uno como titular, está ante su primera temporada como futbolista amateur, ya que la temporada pasada acabó su etapa juvenil también en el Huesca.

De hecho, la última campaña fue la mejor a nivel goleador de Fofana, que destaca por su 1,91 metros de estatura. El delantero, afincado en Binéfar y de origen maliense, anotó seis goles con el juvenil del Huesca en División de Honor y otros tres en el filial, en el que disputó un total de 13 partidos. En cambio, esta temporada, en la que ya estaba plenamente en dinámica del equipo B, que compite en el grupo 17 de Tercera RFEF, no ha conseguido ver portería.

Su llegada supone el cuarto fichaje del mercado para el Lleida CF, que pese a su poca capacidad económica ha podido incorporar a los centrocampistas Toni Vicente y Aarón Velilles, ambos leridanos, y también al japonés Riku Akashi, que estaba entrenando con la plantilla desde el inicio de la temporada, pero no pudo tramitarse su ficha hasta enero.

Tras la retirada de Òscar Rubio y la marcha de David García, la plantilla queda ahora con 23 futbolistas y, pese a que el mercado esté cerrado, el club tendría la capacidad de incorporar a algún agente libre hasta mediados de mes, con el principal interés de reforzar la línea defensiva.