La Cursa de la Serra vuelve a reunir a 700 corredores en Puigverd de Lleida

Imagen de la salida de una de las tres pruebas que se celebraron el domingo. - ITER 5

La decimoctava edición de la Cursa de la Serra volvió a reunir a 700 corredores en Puigverd de Lleida entre las tres pruebas competitivas (la trail de 12 kilómetros, con 200 metros de desnivel positivo, y las carreras de 10 y 6 km), además de la caminata y las carreras infantiles; una cifra similar a la de las últimas dos ediciones.

En la trail, el vencedor fue Marcel Tardiu (CE Aleixar), que se impuso con un tiempo de 53:49. Completaron el podio Borja Marfil (Equilibrium Fisioteràpia), con un tiempo de 54:35, y Albert Marsol (Escatxics), con un registro de 55:09. En la categoría femenina, la victoria fue para Rosa Olivé (CE Garrigues Altes), con un tiempo de 1h.09:41, seguida de la independiente Cris Martín, con 1h.09:54, y Alina Cristina (CA Borges), con 1h.13:00.