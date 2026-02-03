Lamine Yamal: “Ojalá pueda acabar mi carrera en el Barça”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La joven estrella del Barça Lamine Yamal aseguró ayer en la 78ª Gran Gala de Mundo Deportivo que “Ojalá acabe mi carrera en el Barça, estoy en el mejor club del mundo y disfruto de cada entreno”. El futbolista de 18 años también puso en valor la Copa del Rey, un título “que tenemos que ganar y vamos a ir a por ello”, remarcó.

Para lograrlo, primero tendrá que superar hoy (21.00) al Albacete, el matagigantes de la presente edición de la Copa del Rey y único equipo vivo de Segunda División, en los cuartos de final del torneo copero. Los azulgranas afrontarán el choque sobre aviso, después de que los albaceteños eliminaran al Real Madrid (3-2) en octavos, y al Celta (3-0 en la tanda de penaltis), en los dieciseisavos de final. Sobre el peligro del conjunto dirigido por Alberto González, avisó en la previa del partido Hansi Flick, que aseguró que “los partidos de Copa suelen ser así, por eso nos gustan. El Albacete no tiene nada que perder”.

El Barça volverá a verse las caras con el conjunto manchego 21 años después de su último enfrentamiento, en el que Leo Messi anotó su primer gol oficial, y lo hará después de eliminar al Guadalajara (0-2), de Primera RFEF, y al Racing (0-2), de Segunda División. Por su parte, el Albacete llega en racha, ya que desde que eliminaron al Madrid han ganado sus tres compromisos ligueros. Para el choque de Copa, Hansi Flick no podrá contar con Raphinha, por una sobrecarga en el aductor, Andreas Christensen, Pedri y Gavi.

Ter Stegen se lesiona y estará fuera meses

Ter Stegen sufrió una lesión en el isquiotibial ante el Oviedo y podría estar varios meses de baja con el Girona. De este modo, Míchel no podrá contar con el guardameta alemán, que tan solo ha podido jugar dos partidos con su nuevo equipo.

El Barça ficha a Patricio Pacífico para el filial

El Barça anunció ayer el fichaje del defensa uruguayo de 20 años Patricio Pacífico, que llega cedido hasta final de temporada del Defensor Sporting Club y jugará con el filial. El conjunto azulgrana tendrá una opción de compra de 1.8 millones de euros más variables, que podría volverse obligatoria si el uruguayo juega un número de encuentros determinados.