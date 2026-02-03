Àngela Mora compite el fin de semana en una prueba paralímpica en Atlanta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La gimnasta leridana con síndrome de Down Àngela Mora, que se colgó la medalla de oro en barras asimétricas, salto, barra y suelo y quedó primera de la general en su debut el pasado año en los Special Olympics de Oslo, volverá a competir a nivel internacional en Atlanta (EEUU), entre el viernes y el domingo.

La competición, denominada Olimpiadas Especiales de USA Gymnastics North America Paws, se celebrará en el Centro de Congresos Mundiales de Atlanta, estado de Georgia. Cabe recordar que Àngela ya hizo historia en 2021 al competir en un campeonato absoluto de gimnasia artística en Pamplona, donde fue puntuada con los mismos criterios que el resto de participantes. A pesar de los avances, la gimnasia artística todavía no forma parte del programa de los Juegos Paralímpicos, y las personas con síndrome de Down deben competir dentro de la categoría genérica de discapacidad intelectual, limitando su visibilidad y reconocimiento institucional. Esta ausencia deja fuera a deportistas con un alto nivel técnico.