Pau Torrens renueva con el Força Lleida hasta 2028

Doble premio para el base balear Pau Torrens (1.90 metros), que el pasado fin de semana debutó en la ACB con el Hiopos Lleida ante su exequipo, el Valencia Basket, y ayer selló su vinculación con el conjunto leridano hasta junio de 2028. “Estoy muy ilusionado por seguir vinculado al Força Lleida por su afición y como se vive el baloncesto”, apuntó el jugador de 18 años.

Con esta vinculación, Torrens entrará en dinámica de entrenamientos del primer equipo, aunque seguirá jugando con el equipo U22, el Amara Lleida, con el que ha disputado 10 partidos en los que ha promediado 22 puntos, 4.9 rebotes, 3 asistencias y un más que destacado 21.8 de valoración. El de Mallorca se ha reivindicado como uno de los grandes líderes del proyecto, ganándose a pulso su continuidad en la entidad leridana. “Mis ganas de ganar y dejarlo todo en la pista casan muy bien con el club. Estoy muy ilusionado por poder estar dos temporadas más en Lleida y espero que todo vaya muy bien”, remarcó Torrens.

Esta renovación llega tras el debut del base balear en la máxima categoría del baloncesto nacional en la derrota del Hiopos Lleida ante Valencia Basket por 101-65. Torrens, que saltó a la pista del Roig Arena en el último cuarto, disputó 2:20 minutos en los que perdió un balón, pero ganó experiencia ante algunos de los mejores jugadores de la ACB y Europa. “Lo viví con mucha ilusión y nervios porque lo hice en el Roig Arena, uno de los mejores pabellones de Europa, y con mi familia y amigos en la grada”, destacó un Torrens que se mostró agradecido por “la oportunidad que me dio Gerard Encuentra” y aseguró que “ahora toca seguir trabajando”.

El debut no solo fue especial por sí mismo, también por el contexto. Y es que Torrens, formado en el Bahía San Agustín de Palma, jugó las últimas cuatro temporadas en la cantera del Valencia Basket, L’Alqueria. “Volver a Valencia fue muy emocionante. El sábado jugué con el Amara y fue emotivo reencontrarme con mis excompañeros, y en el Roig Arena fue brutal, ya que siempre me han tratado bien”, concluyó.