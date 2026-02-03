Récord de Jana Queralt

La atleta leridana Jana Queralt, junto a sus compañeras del FC Barcelona Martina Gratacós, Jana Guillem y Maia Parès, estableció el pasado fin de semana un nuevo récord de España sub-18 del relevo 4x400 metros en pista cubierta, con un tiempo de 3:53.65 logrado en Sabadell. El registro supuso también el récord de Catalunya sub-20 y el del campeonato de clubes en esa categoría.

Queralt, que se incorporó al Barça este año procedente del Lleida Unió Atlètica, atraviesa un inicio de etapa fulgurante como azulgrana. Su estreno se produjo el pasado día 17 de enero en el European DNA Meeting Short Track de clubes disputado en Zaragoza, donde formó parte del equipo sub-20 que se proclamó campeón. Además, tuvo una aportación decisiva al imponerse en los 60 metros vallas con una marca de 8.66.

La atleta, de 16 años, comenzó a competir en categoría sub-14 en el Club Atletisme Terres de Ponent, entidad surgida de la unión entre la Associació Atlètica Xafatolls y el Lleida UA. Ya en sub-16 pasó al Lleida Unió Atlètica, donde quedó bajo la tutela del técnico leridano Salvador Porras, referente estatal en vallas y figura clave en su desarrollo deportivo. Queralt fue campeona de Catalunya y de España sub-16 en 2024, logró la medalla de plata en el Campeonato de España sub-18 de pista cubierta el pasado año y fue seleccionada para participar en el Festival Olímpico de la Juventud Europea. Sus objetivos este año son los Estatales sub-18 y sub-20, y el Europeo sub-18, que se disputará del 16 al 19 de julio en Rieti (Italia).