Dos esquiadores de altura

Lleida tendrá esta temporada a dos representantes en tres de las citas internacionales más relevantes del esquí de montaña para jóvenes promesas. Serán Aina Garreta, que este mes cumple 20 años y es natural de La Pobla de Segur, y Pau Baqué, de 18 años de Bellver de Cerdanya, que hoy debutan en Alemania en la primera de las dos Copas del Mundo que disputarán de forma consecutiva, además de estar ya convocados para los Campeonatos del Mundo de marzo en Francia.

Garreta, perteneciente al Club d’Esquí La Pobla de Segur (CEPS), está concentrada desde el año pasado en Font Romeu, campo base de las selecciones U20 y absoluta. Cumple su cuarta temporada en los equipos base de la Federación Española y en la presente su reto es claro: lograr su primer podio internacional. “Nunca he conseguido una medalla a nivel internacional, lo máximo que he hecho ha sido un cuarto puesto en una Copa del Mundo, por eso el objetivo para este año es luchar por un podio. Es muy complicado, pero no imposible, aunque me lo tengo que currar”, reconoce la pallaresa, que añade: “es un objetivo ambicioso, porque no lo he hecho nunca, pero no es imposible. Tengo Top 5 en todas las disciplinas, pero ningún podio aún”.

Baqué, por su parte, afronta la temporada internacional después del buen debut del año pasado, donde logró sendos octavos puestos en una Copa del Mundo y un décimo puesto en el esprint y el vigésimo primero en la vertical del Mundial U18. Ahora el esquiador del Club Cerdanya Pirineus confía en dar un paso más. “En esta primera Copa del Mundo el objetivo es buscar sensaciones, para ir a la segunda a buscar resultados y luchar quizás por una medalla en alguna de las tres disciplinas, igual que en el Mundial”, aseguró.

Saccardi sale de Baqueira Beret como líder de la Copa de Europa

El italiano Tommaso Saccardi se impuso ayer en el segundo Slalom de esta doble cita de la Copa de Europa disputada en el Stadium Fernández Ochoa de Baqueira Beret y es el nuevo líder del circuito. Fue el broche de oro esta competición que ha acogido la estación aranesa por segundo año consecutivo y en la que el barcelonés Quim Salarich, que representará a España en los Juegos de Milano-Cortina que arrancan esta semana, firmó un Top 15 y el vasco Juan del Campo acabó vigésimo.Saccardi pudo adaptarse a las condiciones que pedía este trazado consiguiendo un excelente primer puesto con un tiempo total acumulado de 1:58.13, sacando una gran diferencia al resto de participantes. Fue tal la diferencia, que relegó al francés Hugo Desgrippes, vencedor el día anterior, a la segunda posición a +1.26, mientras que en tercera posición finalizó el también galo Antoine Azzolin, a +1.44. También compitieron el leridano Marc Ubeira, del CAEI, y el barcelonés Tomás Barata, del CEVA aranés, que no completaron la primera manga.