El At. Lleida aún no ha decidido sobre el campo

La junta del Atlètic Lleida todavía no ha tomado una decisión en firme sobre su posible regreso al Ramon Farrús, por lo que los partidos de este mes de febrero lo seguirá disputando en el Camp d'Esports.

Por otra parte, el club dio por cerrado ayer el mercado de invierno con la presentación de su última incorporación, el central Axel Ayala, de 21 años que llega procedente del filial del Racing de Santander, con el que ha disputado 17 partidos –16 como titular– esta temporada en Segunda RFEF. Tanto el presidente, Xavi Bartolo, como el director deportivo, Alberto Monsalvo, se mostraron satisfechos de cómo se ha reforzado el equipo en esta ventaja invernal. “Los resultados marcan y nos hemos visto obligados a hacer cambios y espero que con todos ellos podamos conseguir el objetivo que nos hemos propuesto”, señaló Bartolo.