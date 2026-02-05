El Enoli Borges Vall salva un punto ante L’Hospitalet

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Enoli Les Borges Vall sumó un valioso empate (3-3) frente al CTT L’Hospitalet en un derbi catalán intenso y muy disputado, en el que el conjunto de Les Garrigues llegó a situarse por delante en el marcador antes de que el duelo acabara en tablas.

El enfrentamiento comenzó con un partido muy igualado entre Marc Duran y el exjugador del Borges, Norbert Tauler, que se impuso por un ajustado 2-3. En el segundo punto llegó el debut esta temporada del sueco Viktor Brodd con el Borges. Brodd puso el empate al vencer por 3-2 al ruso Konstantin Chernov. Joan Masip puso por delante al Borges en el tercer partido tras imponerse por 3-2 al coreano Kim Taehyun. En el cuarto partido, Viktor Brodd no pudo hacer frente a Norbert Tauler y este se impuso por 2-3.

Con el 2-2, Marc Duran cayó ante Kim Taehyun por 0-3, pero el punto decisivo llegó de nuevo de la mano de Joan Masip, que remontó ante Konstantin Chernov (3-2), sellando el empate final. El próximo compromiso del Enoli Les Borges Vall será en la Copa del Rey, que se disputará en Tarragona del 16 al 20.