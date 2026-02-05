“Juanjo Garra lloraba mucho recordando a su hija y a su esposa”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“Mi corazón no me dejaba dejarle solo”. Con esta frase resume el sherpa Keshab Gurung el momento más decisivo de su vida en Rescate al límite, el documental emitido el martes en La 1 de RTVE. La producción reconstruye el intento de rescate del alpinista leridano Juanjo Garra, fallecido en mayo de 2013 en el Dhaulagiri, y sitúa en uno de los centros del relato a quien permaneció a su lado hasta el final.

Keshab acompañaba a Garra cuando el accidente se produjo a pocos metros de la cima de la séptima montaña más alta del planeta. “Yo iba delante, Juanjo resbaló y cayó. Al caer me arrastró con él”, recuerda. Inmovilizado a casi 8.000 metros y con una pierna rota, el alpinista quedó aislado junto al sherpa, sin agua, alimentos ni oxígeno, mientras se organizaba un rescate sin precedentes. Durante tres noches, Keshab resistió junto a él en condiciones extremas. El documental recoge también el deterioro físico y emocional del alpinista: “Le costaba mucho hablar. Lloraba recordando a su hija (Aina) y a su esposa (Assumpta). Echaba mucho de menos a su familia”.

El operativo movilizó recursos humanos y técnicos coordinados desde Lleida, Estambul y el Campo Base del Everest, además de helicópteros contratados en tiempo récord. Participaron alpinistas como Jorge Egocheaga, Ferran Latorre o Álex Txikón, y el piloto Mauricio Follini, que logró una evacuación histórica a 7.400 metros. Pese a todo, Garra no sobrevivió. “Al tercer día le dije que bajaba a buscar comida y que volvería. Y Juanjo me dijo: ‘sí, vete abajo’”, relata Gurung, aún marcado por aquella decisión. La familia del alpinista pidió que no se arriesgaran más vidas y aceptó que su cuerpo quedara en la montaña.