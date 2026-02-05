Lleó Jové y Roger López, campeones provinciales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Sidamon cerró el Provincial de ajedrez con 35 jugadores. En la categoría sub-12, el campeón fue Lleó Jové (Flanc de dama), seguido de Jordi Turuguet (Mollerussa) y Joel Serrano (Flanc de dama). La mejor jugadora fue Rut Parramon (Vallfogona). En sub-10 hubo empate entre dos jugadores del Flanc de Dama, siendo campeón Roger López por su mejor desempate respecto a Jan Llovera. Tercero fue Valeri Giribet (Mollerussa) y la mejor jugadora, Queralt Dalmau (Mollerussa).