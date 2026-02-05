Oriol Paulí pide dar un paso adelante en el Barris Nord

Los dos próximos derbis en el Barris Nord, ante Manresa este domingo y una semana después frente al Girona, se presentan como una oportunidad de oro para el Hiopos Lleida. Dos partidos ante rivales directos que pueden dejar la permanencia prácticamente sentenciada. Con este escenario en mente, Oriol Paulí hizo un llamamiento ayer para recuperar la fortaleza en casa consciente de la trascendencia que tienen estos encuentros. “Son partidos muy importantes, bonitos, dos derbis, y seguro que el Barris Nord estará lleno. Ganarlos nos dejaría en una posición muy buena”, aseguró.

Paulí no ocultó el desgaste físico acumulado en las últimas semanas, pero subrayó la capacidad del grupo para competir. “Los últimos partidos los hemos competido y la mayoría los hemos ganado, pero sabemos que lo podemos hacer aún mejor. Tenemos que intentar no cometer los errores del pasado. Ha llegado el momento de dar un paso adelante y estar muy sólidos para mejorar como equipo, y eso nos llevará a hacer una primera vuelta como la primera”, señaló.

El alero incidió en la necesidad de aprender de los errores y de dar un paso adelante como equipo. Para ello, considera clave recuperar la solidez y el nivel de juego que permitió firmar una primera vuelta notable. “Cuando nos centramos en nosotros y hacemos nuestro juego somos un rival muy complicado, sobre todo en casa”, afirmó. Con ocho victorias ya en el casillero, Oriol Paulí pidió disfrutar del ambiente del Barris Nord sin añadir una presión extra, pero sin caer en la relajación. “La relajación llegará en el mes de mayo, cuando hayamos acabado la Liga. Ahora que el Barris se ponga sus mejores galas y a dar lo mejor de nosotros, disfrutando, pero sin ponernos más presión de la que ya tenemos. Hay que salir, disfrutar, dar pasos adelante y mejorar como equipo, ese es el objetivo”, sentenció.

John Shurna también habló de la importancia del duelo de este domingo. “Es un partido difícil y una oportunidad para dar un paso adelante”, dijo el estadoundiense, que restó importancia al desgaste físico. “Todos los equipos pasamos por estas situaciones”, apuntó.