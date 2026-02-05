Test discreto de Márquez

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los test oficiales de MotoGP en Sepang avanzan entre contrastes y estrategias, y dejan ya lecturas relevantes para los pilotos de Lleida, Marc y Àlex Márquez, protagonistas directos de una segunda jornada marcada por el calor extremo matinal y la lluvia vespertina, que condicionó de forma decisiva el trabajo en pista. El mejor tiempo del día fue para Joan Mir (Honda), que firmó un notable 1:56.874, el mejor registro histórico de HRC en Sepang. Es la primera vez desde 2022 que una Honda lidera una jornada de test oficiales. En cambio, no salió ninguna Yamaha debido a un fallo de carácter desconocido en el nuevo propulsor V4 que les obligó a parar por la seguridad de sus pilotos.

Tras dominar el primer día con un 1:57.018, Marc Márquez optó ayer por un enfoque mucho más conservador. El actual campeón del mundo y con nueve títulos en su haber centró su programa en probar diferentes configuraciones de la Ducati GP26, con seis tandas cortas y un total de 30 vueltas, sin buscar el crono. Esa estrategia le situó decimoquinto en la tabla, con un mejor registro de 1:58.386, a 1,3 segundos de su tiempo del martes. La aparición de la lluvia en la segunda sesión frustró cualquier intento de mejora y dio por finalizada su jornada antes de lo previsto.

Àlex Márquez, por su parte, vivió un día más accidentado pero igualmente productivo. El piloto leridano sufrió una caída sin consecuencias físicas en la curva 5 durante la sesión matinal, aunque el incidente dañó su Ducati y limitó sus opciones de mejorar tiempos. Aun así, cerró el día en la duodécima posición y fue el más rápido de la segunda sesión, ya con la pista mojada, en la que apenas rodaron once pilotos. Un dato que refuerza su capacidad de adaptación en condiciones adversas.

Solo unos pocos, como el novato Diogo Moreira, el piloto brasileño afincado en Alcarràs, con la Honda LCR se animaron a dar unas vueltas con neumáticos de agua. El resto se quedó en el box mirando las pantallas y rezando para que hoy el tiempo dé una tregua.