Cuarto triplete olímpico

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina d'Ampezzo, que hoy arrancan oficialmente con la ceremonia de inauguración en el estadio de fútbol de San Siro, serán los cuartos de la historia en los que Lleida tendrá a tres representantes nacidos en la provincia, el récord hasta el momento. Jaume Pueyo, que ya debutó en Pekín 2022, Bernat Sellés y Marc Colell, que hacen su bautizo olímpico, competirán en esquí de fondo, una disciplina de la que han surgido siete de los once leridanos que han disputado alguna vez unos Juegos de invierno –el esquí alpino ha dado cuatro–.

La primera vez en la que tres esquiadores nacidos en Lleida coincidieron en una cita olímpica fue en la de Calgary’88, donde acudieron el malogrado Josep Giró y Jordi Ribó, ambos de La Seu d’Urgell y en la disciplina de fondo, y la aranesa Núria Moga, en alpino. En las dos siguientes olimpiadas, Albertville’92 y Lillehammer’94, también acudieron tres leridanos, en concreto, los fondistas Ribó y Carles Vicente, también de La Seu, y el aranés Xavi Ubeira, de alpino. De hecho, Ribó es en la actualidad el leridano con más Juegos de invierno a sus espaldas, cinco en total, ya que también compitió en los de Nagano’98 y Salt Lake’2002.

En otras dos ocasiones Lleida estuvo representada también por tres esquiadores, aunque alguno de ellos no era nacido en la provincia. Fueron los casos de Torino 2006 y Vancouver 2010, donde repitieron el urgelense Vicenç Vilarrubla y la igualadina Laura Orgué, entonces afincada en La Seu y perteneciente al CEFUC, ambos en nórdico, mientras que en la cita italiana también acudió la fondista barcelonesa Laia Aubert, por entonces del CENA de Tuixent, y en la canadiense la tarraconense Andrea Jardí, de alpino e integrante del CAEI aranés.

La dupla que forman los urgelenses Jaume Pueyo y Marc Colell en el Team Sprint, la prueba de relevos que se disputará el miércoles 18 de febrero, parte con el ambicioso reto de meterse en el Top8, lo que les permitiría conseguir un diploma olímpico, algo que nunca ha logrado un leridano en los Juegos Olímpicos de invierno. Además, Pueyo intentará mejorar la posición 37 que logró hace cuatro años en Pekín, donde se quedó a pocas centésimas de entrar en el Top 30 y disputar las baterías. El fondista del CEFUC llega con buenas sensaciones tras el séptimo puesto logrado hace unas semanas en la Copa del Mundo de Oberhof, el mejor resultado de un esprinter español en toda la historia. Colell (CEFUC) y Sellés (Cerdanya Nòrdic), por su parte, lucharán por pasar el corte en individual. Asimismo, como integrante de la selección española de alpino también acudirá la vasca Arrieta Rodríguez Elosegui, formada en el CEVA de Vielha.

Pau Baqué se cuelga el bronce en la Copa del Mundo

El leridano Pau Baqué subió ayer al tercer cajón del podio en la prueba esprint de U18 de la Copa del Mundo de esquí de montaña que se está disputando en Berchtesgaden, en Alemania, en lo que es su primera medalla a nivel internacional con la selección española. El esquiador de Bellver de Cerdanya, de 18 años, fue de menos a más. Tras superar la clasificatorias con el undécimo puesto, entró en la final con el tercer mejor tiempo de su semifinal, y ya en la lucha por las medallas, pese a comenzar mal, remontó hasta cruzar la meta en tercera posición, con un tiempo de 3.00:19, a casi 12 segundos del campeón, el italiano Gioele Migliorati.“Estoy muy contento porque he cumplido con el objetivo, que era conseguir una medalla”, reconocía ayer Baqué, que no comenzó con buenas sensaciones. “En la calificación no me encontraba bien, pero en las ‘semis’ he mejorado y ya en la final, pese a que me he quedado enganchado al inicio del recorrido, he podido remontar y acabar tercero”, comentó.Aina Garreta, por su parte, se quedó a las puertas de luchar por las medallas en U20. La esquiadora de La Pobla de Segur fue duodécima en la calificación y quinta en las semifinales, quedándose fuera de las tres que accedían a la final.

Un apagón en la primera jornada

La competición empezó ayer de la peor manera posible, y es que en la primera ronda de los dobles mixtos de curling, en el Estadio Olímpico de Cortina, se produjo en un apagón eléctrico que obligó a detener la competición durante unos minutos.