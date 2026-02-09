Derrota dolorosa ante el colista

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

El Tàrrega no tuvo su día y cayó derrotado en su visita al Santboià, colista en la clasificación, que puso muy difíciles las cosas a los de Edgar Molina y acabó llevándose los tres puntos (1-0). El partido fue muy igualado y de dominio alterno, con mucha lucha entre ambos conjuntos pero con pocas llegadas con peligro a las porterías. Las defensas prevalecieron sobre los ataques y el primer tiempo concluyó con el empate inicial (0-0).

Tras el descanso, una lesión de clavícula obligó al azulgrana Oliver a abandonar el partido en el minuto 66, siendo sustituido por Ilyass. Esta incidencia afectó al juego del Tàrrega y a ello se sumó la poca fortuna en la finalización de las jugadas de ataque de las que dispuso. En el minuto 77 llegó el gol local logrado por Linares en una de las pocas llegadas con peligro del Santboià ante Gutiérrez, y que consumó la derrota de los visitantes.

Finalizado el encuentro, Edgar Molina, entrenador del Tàrrega, explicó que “ha sido un partido gris y de pocas ocasiones. Ambos equipos hemos estado muy imprecisos y ellos han acertado en una ocasión y se han llevado el partido”.

El Tàrrega, que aún está pendiente de la decisión del comité sobre los 45 minutos que restan por jugar ante la Rapitenca, recibirá en el Municipal Joan Capdevila al Sitges el domingo 22 de febrero tras el parón de la competición por la celebración del Carnaval.