El Cervera gana al Torà y vuelve a liderar el grupo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Cervera sufrió más de lo esperado para ganar a un Torà que aguantó el empate a cero hasta el minuto 88 (2-0). Con la victoria, los locales recuperan la primera posición, gracias a la derrota del Tremp. Durante gran parte del encuentro, el Cervera llevó la iniciativa del juego y de las ocasiones. El Torà planteó un partido a la defensiva en el que esperó sus oportunidades al contraataque.

Pese a ello, los locales no estuvieron cómodos en ningún momento. A falta de dos minutos para llegar al 90, Àlex remató un servicio de esquina para situar el 1-0 en el marcador. Tras ello, el Torà adelantó las líneas y fue a por el empate. Después de que lanzar un córner en el que prácticamente todos sus jugadores subieron a rematar, el Cervera aprovechó el contragolpe para hacer el 2-0.