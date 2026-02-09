El Gardeny vence el Sudanell con un gol de penalti en el 86

Publicado por JOSUÉ BAUTISTA Creado: Actualizado:

El Gardeny dejó los tres puntos en casa tras ganar por 2-1 al Sudanell el sábado, en un partido muy disputado. Tras una primera parte marcada por la igualdad entre ambos equipos se alcanzó el descanso con el empate inicial. Tras la reanudación, la dinámica no cambió, pero Lahbil abrió el marcador apenas un minuto después de volver al terreno de juego. Aun así, Soumah iguló 1-1 en el minuto 75. Pero con el gol desde el punto de penalti de Mangue en el 86, los locales se pusieron por delante y aseguraron la victoria final (2-1).

Este triunfo del Gardeny le permite subir a la undécima posición, mientras que el Sudanell suma su decimotercera derrota y se mantiene el penúltimo de la tabla del grupo 29 de Cuarta Catalana.