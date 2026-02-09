El Llista pedirá la Final Four para su 75 aniversario

El Lleida Llista volverá a postularse para ser la sede de la Final Four de la WS Europe Cup, a la que accedió este pasado sábado después de eliminar en casa al Sanjoanense gracias a la ventaja de 2-4 que traía de tierras portuguesas tras empatar en la vuelta 3-3. Es la séptima vez en nueve años que el conjunto listado disputará la fase final de la segunda competición continental, que ha conquistado en tres ocasiones (2018, 2019 y 2021). Solo en dos no estuvo presente, en 2020, porque se suspendió por la pandemia, y en 2023, porque estaba disputando, por primera vez en su historia, en la fase de grupos de la Champions League.

El club listado inició el mismo sábado conversaciones con la Paeria antes de presentar de forma oficial ante la World Skate Europe su candidatura para ser la sede de la Final Four, a la que también parece que optará el Calafell, que accedió después de hacer valer el 1-0 de la ida tras el empate (2-2) del sábado ante el Braga. Según apuntan algunas fuentes, el Monza italiano, al que se enfrentará el Pons Lleida en la primera semifinal, no parece muy dispuesto a pedir la sede, mientras que Juventude Pacense portugués, que será el rival del Calafell, es toda una incógnita.

Lleida ya ha sido tres veces sede de la Final Four de la Europe Cup, en 2018, 2019 y 2023. En las dos primeras conquistó el título y en la última quedó eliminado en semifinales por el Braga, que perdería la final ante el Voltregà. El Llista quiere hacer valer una razón de peso, y es que este año celebra el 75 aniversario de su fundación, que prácticamente coincide con las fechas en las que está prevista la Final Four, los días 18 y 19 de abril. Uno de los hándicaps que podrían tener tanto el Pons Lleida como el Calafell para optar a la sede es que las dos últimas Final Four se han disputado en España, concretamente en Igualada, campeón en ambas ocasiones.