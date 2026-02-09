“El reto ha sido revertir la herencia económica”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que hoy presentará la dimisión para presentarse a la reelección, aseguró ayer que “revertir la herencia económica recibida” ha sido el principal reto de su mandato. En unas declaraciones a los medios del club azulgrana, Laporta añadió que “nos encontramos una situación de máxima dificultad. Había una situación de crisis económica, deportiva e institucional. Debimos renegociar la deuda, mejorar los ingresos y activar palancas. Había que actuar con valentía y rapidez para evitar el colapso con las ideas bien claras”, señaló.

El aún presidente azulgrana aseguró que “no me arrepiento de nada. Alguna decisión me supo mal, pero por encima de todo está el Barça. Ante un contexto de máxima dificultad, el error habría sido no tomar decisiones. Las decisiones que más me han sabido mal son las que afectan a personas: prescindir de un entrenador, no renovar a un jugador. Pero es por el bien del Barça”.

También destacó la recuperación deportiva e institucional, así como el regreso al Spotify Camp Nou, cuya finalización será uno de los grandes objetivos marcados para el periodo 2026-2031. Laporta se refirió a la sintonía existente entre Deco, el director deportivo, y Hansi Flick. “Fichar a Hansi Flick y apostar por los de casa junto a otros de fuera es una fórmula que nos ha funcionado. Al igual que el trabajo de Deco y el binomio que forma con Flick. No se trata aquí de ganar dinero si no de ganar títulos, aunque hay que ganar dinero para tener un equipo competitivo”, afirmó.