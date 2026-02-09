Empate agridulce que acerca al Lleida HC al descenso

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol no pudo pasar del empate ayer ante el Mislata (22-22) en un duelo directo por la salvación que se definió con un punto para cada equipo. El empate deja a las leridanas en décima posición, con 10 puntos, pero el triunfo del Carballal ante el Pereda (26-25) aprieta las cosas en la zona baja, dejándolas a tan solo 2 puntos del descenso.

Las burdeos salieron al Onze de Setembre más enchufadas que su rival y tomaron la delantera (2-0). Aun así, una exclusión de Aiora en el minuto 3 permitió que las valencianas le dieran la vuelta al marcador, llegando a establecer la máxima diferencia (6-9). No obstante, con el discurrir de los minutos, las locales volvieron a ponerse por delante y se fueron al descanso ganando (12-11).

En la reanudación subió la intensidad, pero ninguno de los dos equipos pudo marcharse en el marcador. La alternancia hizo que en los instantes finales el Lleida tomara la ventaja (22-21) gracias a un tanto de Valentina Bastarrica, pero el Mislata empató en la jugada siguiente (22-22). Con aún 18 segundos en el marcador, y tras un tiempo muerto de Iban Raigal, el Lleida intentó una última jugada que fue incapaz de materializar y terminó quedándose con un punto que sabe a poco, pero le permitió ganar el ‘average’ particular después de empatar en la primera vuelta (25-25).

Tras el partido, el técnico del Lleida Handbol, Iban Raigal, aseguró que “el empate nos deja una sensación agridulce porque queríamos los dos puntos. Aun así, lo importante era sumar, más aún ante un rival directo como el Mislata y ganarle el ‘average’ para estar por delante en caso de empate”.