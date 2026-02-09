Empate sin muchos sobresaltos

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

| BARCELONA | El Lleida empató ayer (0-0) frente al Europa B en un duelo directo por la permanencia, marcado por la escasez de ocasiones y el predominio de las defensas sobre los ataques. Se medían el conjunto más goleado de la categoría, el filial escapulado, y uno de los equipos con menor capacidad realizadora del grupo, el Lleida. Aunque los encuentros del Europa B registran una media de 2,9 goles, el choque estuvo muy lejos de responder a esas estadísticas y apenas ofreció oportunidades claras en una mañana definida por la solidez defensiva en ambas áreas.

El reparto de puntos no favoreció a ninguno de los dos, que vieron cómo otros equipos implicados en la lucha por evitar el descenso sumaban victorias ante los líderes, Badalona y Cornellà. Con este resultado, el conjunto dirigido por Cortés amplía a cuatro su racha de partidos sin perder y firma su séptima portería a cero de la temporada, pero sigue en descenso, empatado a puntos con su rival de ayer, que marca la permanencia y tiene el ‘average’ particular ganado.

El encuentro comenzó con un fondo norte repleto de aficionados azules y con un Lleida intenso en la presión. Con el paso de los minutos, el equipo barcelonés asumió el control de la posesión, aunque sin generar excesivo peligro. La ocasión más clara del primer tiempo llegó superado el minuto veinte, cuando Revert culminó una recuperación en campo contrario con un disparo seco que se marchó a escasos centímetros de la portería local.

Tras el descanso, Cortés introdujo una doble sustitución y dio entrada al debutante Tumani Fofana y a Totti. Poco después, Fuster dispuso de una oportunidad manifiesta para adelantar a los escapulados pero su remate se fue por encima del larguero cuando se encontraba solo en el borde derecho del área pequeña. En el 64 llegaron contratiempos para el Lleida: Pau Russo tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias musculares en la parte posterior del muslo izquierdo.

En el tramo final, el Lleida rozó el gol en dos acciones consecutivas. Primero, un centro de Marc García desde la derecha se envenenó hasta impactar en la parte superior de la cruceta. Dos minutos más tarde, Sasha protagonizó una jugada individual por el mismo sector y, tras un recorte en el vértice del área, conectó un disparo con la zurda al palo largo que se perdió por milímetros, sellando definitivamente el empate sin goles.

Jordi Cortés: “Prácticamente no hemos concedido tiros a puerta”

El técnico del Lleida, Jordi Cortés, destacó el mérito de puntuar “fuera de casa, en el campo de un equipo joven que compite muy bien, y prácticamente no hemos concedido tiros a puerta del rival”. Resumió el encuentro como “un partido muy igualado” y subrayó la importancia de sumar: “El día que el partido está equilibrado y no puedes ganar, lo importante es no perder. Eso es lo que hemos hecho”, destacó. Además, comentó que “creemos que hemos reaccionado a tiempo con la lesión de Russo y esperamos que no sea nada grave”.