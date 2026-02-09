“Eran puntos muy necesarios”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El entrenador del Atlètic Lleida, Jordi López, se mostró decepcionado por el resultado al destacar que “el partido se nos ha escapado en una acción”. “Han pasado muy pocas cosas por el estado del césped y lo poco ha sido en un desajuste defensivo nuestro”, añadió el técnico, conocedor de que su equipo desaprovechó una oportunidad de acercarse a la salvación tras las derrotas de los rivales. Por ello, admitió que “los tres puntos de hoy eran muy necesarios porque jugábamos contra un rival directo que a la vez ahora se aleja”.

El técnico destacó que “en el segundo tiempo, el Olot se ha lanzado un poco más al ataque y creo que esto también ha decantado el duelo”, haciendo hincapié en que “nosotros no hemos estado mal, simplemente nos ha faltado más claridad a la hora de atacar” e insistiendo en que “el terreno de juego nos ha permitido muy poco, había poco control y muchos duelos divididos en los que no hemos estado cómodos, aunque era igual para los dos y no debe ser excusa”. Aun así, hizo un llamamiento a la esperanza: “No podemos bajar los brazos porque se nos haya escapado un partido importante, llevamos seis de los últimos nueve puntos, creo que hace tres semanas todos firmábamos estos registros”, señaló.

Jordi López concluyó diciendo que “quedan muchas jornadas y vamos a tener oportunidades”. “Estamos trabajando bien y ya pensamos en el siguiente partido, que vuelve a ser igual de importante”, zanjó.