Firme resistencia en Peralada

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Mollerussa rescató ayer un punto de gran valor al empatar sin goles ante un rival de la zona alta como el Peralada en un partido muy trabajado que le permite cerrar la jornada un punto por encima del descenso, después de cinco jornadas seguidas sin perder, con tres empates y dos victorias. Además, la mejor noticia para los del Pla d'Urgell fue el regreso a los terrenos de juego de Jofre Graells, que disputó los últimos seis minutos después de 10 meses de baja.

El encuentro estuvo marcado por un juego muy trabado, con continuos balones en largo y numerosas imprecisiones que prácticamente anularon el centro del campo, en el que debutó el último fichaje Lamine Diaby, acompañando a Guillem Porta en el doble pivote. Esta dinámica se tradujo en un partido con pocas ocasiones claras para ambos equipos, aunque el Mollerussa dispuso de las más destacadas ante un Peralada que llegaba con la posibilidad de asaltar los puestos de play off, pero se mantendrá fuera.

La primera llegada con peligro fue en el minuto 10, en una acción del Peralada por banda que acabó con una centrada de Corominas y un remate de Kanteh que el zaguero Aleix Ruiz sacó bajo palos para evitar el 1-0. La respuesta del Mollerussa llegó seis minutos más tarde, tras una buena combinación entre Lamin y Scuri que permitió al segundo plantarse solo ante el guardameta Fàbregas, quien resolvió con una buena intervención y desvió el balón a saque de esquina. En el córner posterior, Dueso conectó un remate que no encontró portería.

El partido mantuvo el mismo guion hasta el descanso y no fue hasta el minuto 45 cuando se volvió a ver una ocasión clara, con otro cabezazo de Dueso que no encontró portería.

En la segunda parte, el conjunto local no logró generar ocasiones de peligro, mientras que el Mollerussa controló el juego sin asumir riesgos. Solo en los instantes finales consiguió trenzar dos aproximaciones mediante Alpha, aunque en ninguna puso en aprietos al portero rival. En los minutos finales, el equipo del Pla quiso ir a por el triunfo dando entrada a Jofre, pero el marcador no se movió.

“No hemos concedido nada ante un rival que puede dañarte”

El técnico del Mollerussa, Manel Cazorla, dijo irse “muy satisfecho” tras sumar un punto en Peralada que el técnico considero “justo” pese a considerar que “si alguien ha hecho más para ganar ha sido el Mollerussa”. De hecho, puso en valor que “no hemos concedido nada en defensa ante un perfil de rival que puede hacerte mucho daño”. “Lograrlo habla muy bien del sacrificio de todo el equipo. Hay que darle valor a sumar otra portería a cero y a las cinco semanas seguidas sin perder. Lástima de las tres ocasiones que hemos tenido para marcar”, añadió. Además, expresó su alegría por el regreso de Jofre Graells, aunque reconoció que “era un riesgo que jugara porque el campo no estaba bien” y pidió “ir paso a paso, porque así seguro que nos dará muchas alegrías”.