Golpe de realidad para el Atlètic Lleida

El Atlètic Lleida cayó derrotado en el Camp d'Esports ante el Olot (0-1) en un partido muy espeso, condicionado por el mal estado del césped y en el que cualquier error podía decantar la balanza. Y quien lo cometió fue el local Aser Palacios, quien no calculó bien el bote de la pelota antes que Pau Salvans fusilara a Pau Torres para decidir el partido (0-1). La primera derrota con Jordi López en el banquillo –tras dos victorias iniciales– llegó ante un rival directo en la pelea por la permanencia, aunque para bien o para mal, el equipo leridano mantuvo la distancia en seis puntos tanto de la salvación como del play out tras las derrotas del Castellón B y del Valencia Mestalla.

Durante los primeros minutos, era el Olot el que dominaba el juego y vivía en campo contrario, mientras que los leridanos no podían conservar la posesión, ya que los balones largos de los defensas no llegaban a Boris y Utgés, tándem ofensivo de ayer. A partir del ecuador del primer tiempo, ambos delanteros empezaron a inspirarse, aprovechando balones largos que no pudieron en gol, casi siempre por malas decisiones finales.

A pesar de la mejora leridana, el estado del césped y un centro del campo muy poblado imposibilitaban la fluidez de balón, dejando un escenario de pelotas arriba y poco juego. De este modo, la única llegada destacable del primer tiempo fue tras un córner en el 38, cuando Igor Irazu disparó un balón muerto que rozó el poste tras rebotar en un mar de piernas.

Al inicio del segundo tiempo se intuyó que ambos equipos habían renunciado al juego por abajo, siendo otra vez el Olot el dominador de los compases iniciales con aproximaciones por las bandas, sin encontrar rematador. A pesar de esto, el Atlètic Lleida estuvo cerca del gol con un tiro lejano de Asier en el 52 que salió rozando el larguero. El escenario se parecía al del primer tiempo, con el Olot dominador de la posesión mientras que los de Jordi López esperaban su oportunidad con jugadas rápidas y en el 65, Quim Utgés estrelló el esférico contra el cuerpo del portero tras una jugada enmarañada en el área.

Y como tantas veces sucede, ante los múltiples duelos divididos y balones largos, un error termina decantando este tipo de partidos. Por desgracia, esta vez la moneda cayó del bando de los de la Garrotxa en el 75. El lateral Joel Arumí puso un centro donde Aser Palacios tenía todas las de ganar, pero se comió el bote del balón y Pau Salvans, que se encontraba detrás del lateral vasco, fusiló a Pau Torres delante de la portería (0-1).

En el último cuarto de hora los de Jordi López ni siquiera podían quedarse el balón para intentar alguna jugada a la desesperada. Los visitantes, por su parte, dominaban la posesión y se limitaban a alejar el balón de su área, cerrando un partido en el que los del Segrià desaprovecharon una buena oportunidad para recortar puntos respecto a la salvación, que sigue una jornada más a seis puntos, ante un Olot que logró un triunfo vital para alejarse de la zona peligrosa.