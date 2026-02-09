Josep Garcia, rey en Bassella

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El piloto barcelonés Josep Garcia no dio ninguna opción y volvió a reinar en la tradicional Bassella Race, la multitudinaria prueba de enduro que congregó a 1.200 pilotos durante los dos días de competición. Después de exhibirse el sábado ganando la Xtreme, ayer el piloto de KTM, vigente campeón del mundo y de España de la especialidad, hizo lo propio en la prueba reina de la Bassella Race por cuarto año, segundo consecutivo, si bien ya había subido a lo más alto del podio en las ediciones de 2017 y 2020, en ambas superando al leridano Jaume Betriu.

Por su parte, el piloto de Coll de Nargó, doble ganador de la Bassella Race (2015 y 2022) y que ya solo disputa las pruebas del Campeonato de España, se tuvo que conformar con el quinto puesto, por detrás de los franceses Antoine Magain y Théo Espinasse, que acabaron segundo y tercero, respectivamente, y del sueco Nils Albin Elowson, que se quedó con la cuarta posición.

La prueba reina, sobre un circuito muy embarrado por culpa de las intensas lluvias de los últimos días, puso ayer el colofón a un fin de semana de enduro puro con una Bassella Race ya consolidada en el calendario –no es oficial– y que este año ha vuelto a colgar el cartel de completo, llegando a los 1.200 pilotos que se había marcado como tope máximo la organización. Acudieron las primeras marcas del sector, así como cerca de 10.000 aficionados que no se quisieron perder detalle de la carrera, que discurrió por un circuito tipo Cross Country, de unos 90 kilómetros en el que se alternaron zonas de motocross con caminos y senderos de enduro.

Josep Garcia (KTM), que salía en primera posición tras su victoria del sábado en la Xtreme Race, impuso su dominio de principio a fin, completando el trazado con un tiempo de 2 horas y 4 minutos, siendo el único que firmó una vuelta rápida por debajo de los 40 minutos. Magain (Sherco) volvió a repetir la segunda posición de los dos últimos años, con casi cuatro minutos de retraso sobre el actual campeón del mundo de la disciplina, mientras que Théo Espinasse (Fantic), campeón de Europa de la disciplina, entró con algo más de cinco minutos de demora respecto a Garcia. Elowson (KTM) entró cuarto a 5:20 minutos y Betriu (KTM), quinto a 6:55.

En el resto de categorías, George Hughes se anotó la victoria en Pro Junior, por delante de Sigvard Lifvendahl y Albert Fontova, mientras que en Friends, que aglutinó a más de medio millar de pilotos, el triunfo absoluto se lo llevó, por solo ocho segundos de ventaja, el dakariano Josep Pedró, por delante de los hermanos Albert y Sergi Muñoz. En féminas ganó Silvia Piñero, seguida de Aitana Peña y Claudia Llauradó.