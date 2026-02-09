La Seu arrolla al Linyola y recorta puntos al líder

Barbero, del Linyola, avanza con el esférico ante la presión de su rival. - C. SANS

La Seu arrolló al Linyola en un partido dominado de principio a fin por los locales, que sentenciaron la victoria en el tramo final de partido. En la primera parte, Del Águila adelantó al La Seu (1-0, 20'). En la segunda, Young amplió la ventaja (2-0, 63') y Cayola sentenció el encuentro (3-0, 71'), permitiéndole a los urgelenses sumar los tres puntos.

Tras la victoria, La Seu d’Urgell es el segundo clasificado con 31 puntos, pero con dos partidos pendientes y a tan solo cuatro de distancia del líder, el Juneda, que empató. El Linyola, por su parte, es decimotercero con 19 puntos, los mismos que Guissona y Alcarràs.