Lindsey Vonn se rompe la pierna y abandona la prueba en helicóptero

La legendaria esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se cayó ayer de forma aparatosa en la prueba de descenso femenino de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo y tuvo que ser evacuada en helicóptero minutos después de que, a causa de su accidente, se interrumpiera la prueba. Vonn, que competía con la rodilla derecha de titanio y con una rotura total del ligamento cruzado en la izquierda, se fracturó la pierna tras un salto en la parte alta de la pista Tofana que le obligó a abandonar la prueba. A pesar de la gravedad de la caída, la Federación estadounidense confirmó que la campeona olímpica en los Juegos de Vancouver está “lesionada, pero estable y en buenas manos” tras someterse a una cirugía.

Tras 20 minutos de interrupción, la prueba se retomó y terminó con la victoria de la también estadounidense Breezy Johnson, actual campeona del mundo, que cubrió los 2.572 metros en un minuto 36 segundos y 10 centésimas. Cerraron el podio la alemana Emma Aicher, segunda, y la italiana Sofia Goggia, tercera.

Por otro lado, el noruego Johhanes Klaebo logró su sexto oro en esquiatlón de 10 km+10 km con un tiempo de 46:11.0, dos segundos más rápido que el francés Mathis Desloges, plata, y el noruego Martin Lowstrom, que se hizo con el bronce y cerró el podio de la prueba. En eslalon gigante paralelo de snowboard, el austríaco Benjamin Karl se alzó con la victoria con un tiempo de 44.22 segundos por delante del surcoreano Kim Sangkyum, segundo, y el búlgaro Terwl Zamzirov, tercero. En la categoría femenina, la checa Zuzana Maderova se proclamó campeona olímpica, seguida por la austriaca Sabine Payer, y la italiana Lucia Dalmasso, respectivamente.

A su vez, el noruego Sander Eitrem destrozó el récord olímpico y se colgó el oro en los 5.000 metros de patinaje de velocidad. Con un tiempo de 6:03.95, superó al checo Metodej Jilek y al italiano Riccardo Lorello, plata y bronce, respectivamente. En cuanto al luge, el alemán Max Langheman se colgó su primera medalla olímpica a sus 26 años. La plata fue para el austriaco Jonas Müller y el bronce para el italiano Dominik Fischnaller.

Por otra parte, más allá del deporte individual, Francia se llevó la victoria en la prueba mixta de relevos 4x6 de biatlón. Perrot, Fillon, Jeanmonnot y Simon cruzaron la meta con tiempo de 46:25.8 minutos, 20 segundos por delante de Noruega, plata, y Alemania, bronce.