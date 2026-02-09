“Llevaron siempre el ritmo”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, reconoció como “justo vencedor” al Manresa, destacando que “han llevado siempre el ritmo en el partido y se ha repetido el guion de otros días: nos cogen una ventaja al principio, intentamos regresar con corazón, pero cuando estamos cerca encadenamos malas decisiones”, señaló. Más allá de eso, Encuentra puso el foco en dos aspectos decisivos: la necesidad de “estar mejor en defensa” y “los problemas de generación ofensiva, porque sabemos que tenemos carencias en ataque”, reconoció. Respecto a lo primero, señaló que “tenemos que estar más sólidos en las cosas básicas, como la defensa del balón, el uno contra uno y cerrar el rebote. Ser irregulares en esto nos hace ir a remolque y no es lo mismo tomar decisiones cuando vas diez puntos abajo que si vas ganando”.

De hecho, el entrenador leridano se mostró resignado ante la dificultad de “generar ventajas para los compañeros”. “Somos los peores de la Liga en eficiencia ofensiva. Somos muy finalizadores y tenemos mucha generación individual, pero somos de los que menos asistencias damos y más pérdidas tenemos. Ofensivamente, nos cuesta más allá de Batemon”, apuntó.

Por su parte, el técnico visitante, Diego Ocampo, quiso destacar que “ha habido un ambiente fenomenal en el pabellón. Enhorabuena a las aficiones, porque esta es la manera de dar ejemplo”. Por su parte, el tarraguense Pierre Oriola, que ayer cumplió su partido 400 en la ACB, declaró en 3Cat que “Lleida es mi casa, es espectacular jugar aquí”. “Hemos hecho un partido muy completo y celebrar el partido 400 con una victoria es una cosa que me da mucha alegría”, añadió.

Campaña inclusiva antes del partido

La Liga Endesa celebró ayer la acción Baloncesto para todos, una iniciativa inclusiva. Bajo el paraguas de Basket Lover y con el lema Por la pasión sin límites ni barreras, la iniciativa acerca la experiencia del baloncesto profesional a personas y familias que, por distintas razones, no pueden o tienen dificultades para acudir habitualmente a un pabellón. Ayer, en el Barris Nord, los jugadores de ambos equipos posaron antes del inicio con una camiseta alusiva a la campaña.

El Barça sufre para ganar al Girona

El Barça tuvo que sudar para llevarse la victoria en el Palau frente al Girona (97-92), el próximo rival del Hiopos Lleida en el Barris Nord el domingo que viene. Los azulgranas, además, conocieron ayer a su rival en la Copa del Rey. Finalmente será el Murcia, después de que el Baskonia ganara el partido que tenía aplazado ante el Gran Canaria (75-97) y que le permitirá ser cabeza de serie. El Madrid, por su parte, superó con claridad al Granada (94-79), que se hunde en la cola, mientras que el Joventut tumbó al Valencia (90-87).