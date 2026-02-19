Albert Aliaga presentará su dimisión como presidente del Força Lleida

Publicado por eva cortijo / víctor paracuellos Creado: Actualizado:

El presidente del Força Lleida, Albert Aliaga, ha comunicado a sus socios de junta directiva que "en breve" presentará su dimisión y convocará una asamblea para hacer elecciones a la presidencia del club, tal y como adelantó Lleida TV este miércoles. Aliaga lleva como presidente de la entidad desde julio de 2020, cuando tomó el relevo de Félix González, y su mandato finaliza el próximo mes de julio. A pesar de la presentación de la dimisión como presidente antes del fin del mandato, Aliaga podría continuar en la estructura del club o incluso, renovar el cargo tras un nuevo proceso electoral.

La noticia llega en medio de un paro de competición oficial de dos semanas –por la Copa del Rey y las ventanas FIBA– para el primer equipo del club, el Hiopos de ACB, que ayer aprovechó para hacer un entrenamiento de puertas abiertas ante 850 espectadores, todos alumnos de los centros vinculados al Projecte Escoles del Força Lleida: Mirasan, Minerva, Països Catalans, Mitjana, Riu Segre y Pardinyes.

Los burdeos se encuentran en esta vigésima jornada en duodécima posición, con un balance de ocho triunfos y doce derrotas, con cuatro victorias de margen respecto al descenso. Ahora mismo el equipo hace una media de 81,6 puntos por partido, siendo el tercer peor ataque de la competición. También es el tercero con más pérdidas por encuentro con 14,85 y el tercero que más faltas hace por partido, 24,85. Positivamente, es el segundo que más tapones consigue por partido, con 4. La gran figura del equipo es James Batemon, que con 16,8 puntos de media, es el quinto jugador con mejor media de puntos por encuentro. También es el segundo mejor lanzador de tiros libres de la liga y el cuarto jugador que más faltas recibe por partido, con 5,2.

A estas alturas, la anterior temporada el Hiopos estaba empatado con los equipos de la zona de descenso, así que el equipo ha dado un paso adelante este año en la búsqueda de una temporada más tranquila. A pesar de estar encaminado a cumplir el objetivo de la permanencia, el equipo llega al parón en una mala dinámica de resultados, ya que acumula tres derrotas seguidas, las dos últimas en casa contra rivales directos como Manresa y Girona. A la vuelta del parón, el Hiopos Lleida visita dos pistas complicadas: primero la del Baskonia y después la del Real Madrid.