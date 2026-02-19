Rubén López: "Todos sabemos que son finales, pero repetirlo solo añade presión"

El entrenador del AEM, Rubén López, aseguró en la previa del encuentro ante el Cacereño que su equipo afronta el duelo “con confianza y centrado en sumar puntos”, en un choque directo que puede resultar determinante en la clasificación, ya que el equipo extremeño marca la permanencia con los mismos puntos que el AEM. No obstante, el conjunto leridano tiene un partido menos, a domicilio ante el Betis, que lo disputará el miércoles 18 de marzo.

“No hablamos de finales. Todos sabemos que lo son, pero repetirlo cada día solo añade más presión. Nos tenemos que centrar en nuestro rendimiento y en los puntos, venga quien venga”, destacó el entrenador barcelonés, que quiso rebajar la presión en un tramo de temporada en el que "sabemos que jugamos contra rivales de nuestra Liga y además de los puntos también entra en juego factores como el average".

Pese a la importancia del choque, aseguró que el grupo mantiene una dinámica positiva y que la última victoria, lograda en los minutos finales ante el Oviedo (1-0), ha supuesto “un subidón” para el vestuario. “Las sensaciones desde que llegué han sido buenas, las jugadoras tienen muchas ganas y debemos controlar los detalles y mantener nuestra intensidad”, añadió.

En el plano futbolístico, López anticipó un encuentro muy igualado y de escasas ocasiones. “Espero un partido con muy pocas oportunidades, mucho balón parado, muchos duelos y mucha segunda jugada”, señaló. En ese contexto, consideró fundamental la eficacia en las áreas: “Si somos efectivas y no concedemos mucho, tendremos muchísimas posibilidades de ganar”.

Además, hizo énfasis en que "es un rival muy vertical y físico. Hemos pasado del blanco al negro. De recibir a un Oviedo con nuevo entrenador en el que no sabíamos que esperar a jugar contra un rival que conocemos perfectamente". "Sabemos lo que nos encontraremos y dónde nos pueden hacer daño”, apuntó.

El entrenador destacó la evolución del equipo desde su llegada, especialmente en las acciones a balón parado, apartado en el que han logrado una mejora significativa. “Todos los goles están llegando ahí, sobre todo en los tramos finales”, dijo . Además, puso en valor el incremento de presencia ofensiva, aunque admitió que "todavía necesitamos más claridad en las últimas decisiones”.