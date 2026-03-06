Homenaje espiritual a las mujeres

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

Conectar espiritualmente con las mujeres a través del arte. Este es el propósito de la exposición que durante todo el mes de marzo acoge Cal Avatar Medieval, un espacio artístico y de crecimiento personal ubicado en Tarroja de Segarra.

Su responsable, Angélica Guevara, destacó que las muestras que programan “quieren ir más allá de la contemplación, no se trata de venir a ver los cuadros y ya está”. La obras exupestas son parte de la colección particular de Guevara, con experiencia profesional en el mundo del arte. Entre ellas hay lienzos de artistas de renombre como Josep Maria Subirachs, Eduardo Naranjo, Ramon Aguilar Moré, Félix Revello de Toro, Justo San Felices, Joan Hernàndez Pijuan o y Félix Mas. También se inluye una escultura de Francesc Carulla, colaborador de Subirachs durante su estancia en la Sagrada Família y con raíces en Tarroja.

Cada pieza explora aspectos diferentes, como la maternidad o la sensualidad, desde los ojos del hombre. Tan sólo hay dos pinturas de mujeres, una de Montserrat Gudiol y otra de Roser Vinardell “porque queríamos mostrar a artistas masculinos retratando lo femenino como un equilibrio muy necesario, no deja de ser el yin y el yan”, explicó la Guevara.

Las visitas son libres los fines de semana y en horarios concertados.

Cal Avatar Medieval, situado en un corral del carrer Molí de Tarroja, quiere ser una galería de arte con piedra vista “porque la piedra en sí misma es arte”, enfatizó Guevara, quien también defendió la necesidad de descentralizar las exposiciones más allá de Barcelona o Madrid y huir de los espacios cerrados. En este espacio también se han realizado conciertos y jornadas de salud vegana y a principios de mayo organizarán un mercado medieval ecológico.

El proyecto trasciende la vertiente artística y también cuenta con la Escuela de Avatares, que ofrece cursos y talleres de salud y bienestar.