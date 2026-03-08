El Pons Lleida cae ante su bestia negra (1-2)

El Pons Lleida volvió a estrellarse ante una de sus bestias negras, un Rivas al que todavía no ha podido ganar después de cuatro enfrentamientos. Hace dos temporadas, en la 2023-24, cayó en Madrid (2-1) y cedió un empate en el Onze de Setembre, y en la presente campaña, después de recuperar el cuadro madrileño la categoría el año pasado, los de Edu Amat perdieron 3-2 como visitantes y ayer sucumbieron 1-2 en casa, en un partido bronco y en el que le faltó acierto, desperdiciando hasta dos penaltis.

El duelo comenzó frenético, con los dos equipos volcados. El primero en avisar fue el Rivas, que en el primer minuto ya envió dos bolas al palo por mediación de Martín y Fernández. El Pons Lleida no tardó en responder y lo hizo con Ciocale como gran protagonista. El argentino asistió primero a Badia y luego a Moncusí en dos jugadas calcadas que el meta madrileño desbarató. Pero la ocasión más clara la tuvo Moncusí a los 4 minutos en un penalti forzado por el propio Ciocale, pero el de Cassà de la Selva volvió a toparse con Castañé, clave en el triunfo ayer de su equipo.

El partido bajó revoluciones, pero el cuadro listado seguía dominando y creando peligro, aunque sin lograr batir al meta del Rivas. Superado el ecuador de la primera parte, un disparo de Martín desde lejos rozó el patín de uno de sus compañeros y sorprendió a Xavi Bosch. El tanto no hundió al Pons Lleida, que intensificó la presión, pero sin suerte. Badia tuvo el empate en tres ocasiones, una de ellas repelida por el palo y en inferioridad por la exclusión de Nico Ojeda, y faltando doce segundos para acabar el primer asalto, el propio urgelense forzó el segundo penalti. Esta vez fue Sergi Duch el ejecutor y su disparó salió ligeramente desviado.

En la reanudación, el partido se volvió muy físico, sobre todo por el juego duro de los madrileños. Aunque dominaban, los listados se estrellaban una y otra vez ante la defensa numantina del rival, una situación que provocó cierta precipitación. En uno de esos errores, Verdú sacó provechó de ello, se plantó solo ante Bosch y lo batió por alto. Con el 0-2, el Rivas se encerró en su área y alargó las posesiones lo máximo que pudo. El Pons Lleida, que pudo encajar el tercero en un remate de Pos que repelió el palo, lo intentó hasta el final y tuvo la recompensa del gol a falta de 18 segundos, tiempo insuficiente para lograr otra remontada como hace dos semanas ante el Shum.

Edu Amat: “Es un rival que no se nos da nada bien”

Edu Amat reconoció al final que el Rivas “no se nos da nada bien y se ha repetido el guion de otros partidos contra ellos”, al tiempo que lamentó la falta de acierto. “Los primeros 10 o 15 minutos son muy buenos y podíamos habernos ido 3-0, pero no metemos los goles y vuelve a aparecer la ansiedad”, dijo.

El Alpicat cae ante el segundo y se hunde un poco más

El Alpicat masculino está un poco más cerca del descenso a Nacional Catalana después de encajar ayer la duodécima derrota de la temporada en 15 partidos, al perder en su visita a la pista del segundo clasificado, un Vic que se impuso plácidamente por 5-1, lo que le hunde más en la última posición.